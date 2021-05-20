Катастрофа військового літака у Білорусі: на відео потрапив момент падіння

У білоруському місті Барановичі зазнав аварії військовий літак. Пілоти змогли катапультуватись, але життя їм це не врятувало.

Зазначається, що під час навчального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Чоловіки намагалися відвести повітряне судно від населеного пункту.

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Відеозапис падіння військового літака оприлюднили у мережі. На ньому видно, як він вибухнув після того, як впав у приватному житловому секторі між двоповерховими будинками.

Лукашенко відреагував на аварію

Лукашенко висловив співчуття рідним і близьких загиблих пілотів і заявив, що триматиме на особистому контролі інцидент у Барановичах.

Про це повідомила його прессекретарка Наталія Ейсмонт. За її словами, політик доручив з'ясувати всі деталі авіакатастрофи.

Панахида за загиблими відбудеться в храмі Дружин-Мироносців у четвер, 20 травня, о 13:00.