На відео потрапив момент влучання російських снарядів поблизу заправки на Миколаївщині

Російські окупанти вчергове обстріляли інфраструктуру Миколаєва. Постраждала місцева заправка, відеокамери якої зафіксували влучання снарядів загарбників.

Російські загарбники продовжують тероризувати інфраструктуру Миколаєва та наносити шкоду так званим "військовим об'єктам" – місцевим підприємствам.

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Обстріл російських окупантів припав на місце поблизу заправки в Інгульському районі Миколаєва 23 серпня. Камери спостереження усередині приміщення зафіксували момент прильоту російського снаряда – боєприпас впав поруч із заправкою.

Відео влучання російських снарядів поблизу із заправкою:

Через обстріли окупантів на Миколаївщині зайнялися поля із врожаєм

За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують підступно обстрілювати звільнені та тилові території Миколаївської області. У такий спосіб вони намагаються деморалізувати місцеве населення.

22 червня, загарбники обстрілювали Березнегуватську та Воскресенську громади. Відомо про одного пораненого. Крім того, сталася пожежа на полі із врожаєм, де загорілася суха трава. Вогонь вдалося оперативно загасити.

Окрім того, окупанти запустили ракети поблизу Очакова. А також – знову завдали масований удар по промисловій та портовій інфраструктурі Миколаєва. Наразі інформацію про руйнування та кількість постраждалих уточнюють.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що росіяни запустили по місту сім керованих ракет. Вони влучили на територію двох підприємств, де перебували паливно-мастильні матеріали. Через це спалахнула серйозна пожежа.

Диму було настільки багато, що його бачили з будь-якого куточка Миколаєва. До гасіння пожежі залучили 64 рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки. Також туди прибули аварійні бригади із "Миколаївводоканалу", "Миколаївобленерго" та "Миколаївгазу".

Згодом рятувальники повідомили, що після влучання ракет у двох районах загорілася суха трава. Пожежа була на загальній площі у 260 квадратних метрів.

Окрім двох підприємств, були пошкоджені 5 багатоповерхових житлових будинків та школа. Відомо й про незначні руйнування у 8 приватних будівлях: там побиті вікна, двері, покрівля, паркан тощо.

За даними місцевого видання Novosti-N.org, одна з ракет вибухнула прямо на дорозі. Там утворилася вирва завглибшки у 5 метрів.

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