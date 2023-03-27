"Вискочив на комбайн, зробив постріл": історія про винахідливість прикордонників
Джерело:Державна прикордонна служба України
У Держприкордонній службі розповіли історію про винахідливість наших захисників. Військовим вдалося успішно ліквідувати ворожу техніку.
Ця історія про військових з позивними "Поляк" та "Макс" та роботу ПТРК "Фагот".
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Як військові ліквідували ворожу техніку
Командир "Поляка" та "Макса" наказав зайняти позиції для ураження ворога. Колона російської техніки просувалася у напрямку ЗСУ.
Тож прикордонники оперативно прийняли рішення та почали діяти.
Вискочив на комбайн, зробив постріл. Побачив, що задимівся!
– розповів один з військових.
Указом президента військовослужбовці нагороджені медалями "Захиснику Вітчизни".
Історія про винахідливість прикордонників "Макса" та "Поляка": відео
Що відомо про ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот" – це колективна зброя, його розрахунок, зазвичай, складається з двох осіб: старшого оператора та оператора. У випадку "статутної" чисельності до них додається командир розрахунку, але практика говорить саме про двоособовий склад розрахунку. Сам комплекс переноситься у двох в’юках: пускова та одна чи дві ракети у кожному.
Дальність дії ПТРК "Фагот" залежить від ракет. З нього можливо здійснити пуск ракетами 9М111 з дальністю польоту 2 кілометри, 9М111М (М1, М2) з дальністю до 2,5 кілометри.
А також ракетою 9М113 з дальністю пуску до 4 км. Ця ракета також використовується у БМП-2 та БМП-1П.
Щемлива історія прикордонника та собаки
Під час ворожого обстрілу на Донеччині прикордонники сховалися у безпечне місце, а собака, який разом з ними ніс службу, не встиг. Після обстрілу собака повернувся до воїнів з пораненнями.
Згодом працівнику ДПСУ вдалося вивезти чотирилапу, і тепер вона у безпеці. Сьогодні дівчинка в хорошій формі і почувається чудово. Джесіка стала справжнім членом родини прикордонника.