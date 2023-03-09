Відео розстрілу українського військового – посил для самих окупантів: представник ГУР про мотив

Український військовий, якого розстріляли росіяни, – боєць ТрО "Північ" Олександр Мацієвський. Чоловік зник 30 грудня 2022 року на околицях Соледару. Його тіло вже повернули додому і поховали 14 лютого цього року. Відео з жорстоким розстрілом Олександра з’явилося в мережі декілька днів тому і не випадково.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підкреслив, публікація співпала зі збільшенням кількості росіян, які хочуть добровільно здатися в український полон.

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Попередження росіянам від своїх

Росіяни розуміють, що Україна – демократична країна, яка дотримується Женевської конвенції, особливо в частині про поводження з військовополоненими. Тому такими відео ворог робить посил для своїх же військових, пояснив представник ГУР.

"Не потрапляйте в український полон, бо там будуть робити з вами те, що ми робимо з українцями. Тому важливо повторювати: Україна – не Росія. Якими б покидьками і злочинцями не були окупанти, Україна дотримується міжнародного права", – наголосив Андрій Юсов.

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Відео з’явилося не випадково

Андрій Юсов наголосив, що наразі ведуться комплексні слідчі дії, за це відповідають правоохоронні органи і, ймовірно, скоро будуть офіційні коментарі. Утім, попередньо представник ГУР зазначив, що такі відео – один з проявів політики Кремля.

Механічно хто натиснув кнопку значення не має. Я думаю, що йдеться про цілеспрямовану вказівку згори. Тобто це не випадковість, коли хтось зняв відео і виклав його в мережу. Мовиться про системний воєнний злочин, про акт геноциду, про криваве ІПСО з метою впливу на українське суспільство і самих росіян, які знаходяться на території України,

– пояснив детально Юсов.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що розстріляним воїном на відео міг бути Тимофій Шадура.

"Тут не треба шукати якихось підводних каменів. На жаль, чимало тих, хто безвісти зниклий, або загиблий. Хтось міг побачити для себе знайому людину. Сьогодні воїна ідентифіковано. І ми можемо говорити про чіткість інформації, як і про те, що злочинці будуть притягнуті до відповідальності і покарання", – резюмував спікер.

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