Росія нарощує міць біля кордонів, в Україні погіршується ситуація з COVID-19 – відео тижня

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші на Донбасі. А Кремль знову атакує зброєю на кордонах України і лякає й країни-члени НАТО. До червоної зони карантину потрапиляють все більше областей. Ситуація з COVID-19 у багатьох містах України залишається критичною.

Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.

Зверніть увагу Життя Медведчука після санкцій та найбільший шпигунський скандал в Україні – відео тижня

Кремль нарощує міць біля кордонів України

Очільник Кремля знову почав демонструвати Заходу і Україні військову міць. Експерти зауважують, Росія має власні цілі. За словами ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, "брязкання" зброєю на кордонах України і країн-членів НАТО – це ще й геополітична тактика Москви.

На Донбасі знову почалося загострення: дивіться відео

В Україні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19

Ситуація у Харкові, Одесі, Дніпрі й Львові залишається критичною. Зростання кількості хворих зумовлене "британським" штамом коронавірусу, який є втричі заразнішим й має менший інкубаційний період. Він вражає молодшу вікову групу, відтак госпіталізують людей віком до 30 років.

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: дивіться відео

У Вінниці виготовляють антиковідні кулі

Вінницькі підприємці виготовляють антиковідні кулі. Їх встановлюють власники кафе та ресторанів, аби відвідувачі мали змогу сидіти на вулиці у своєрідному захисті. Прозорі куполи здебільшого замовляють іноземні компанії

У Вінниці для ізоляції в закладах виготовляють антиковідні сфери: дивіться відео

В Україні подорожчала соняшникова олія

Ціна на соняшникову олію в Україні б'є рекорди. У порівнянні з цінами за 2020 рік, її вартість зросла майже удвічі. На сьогодні пляшка об'ємом менше за 1 літр коштує 50 – 60 гривень. Таке зростання є передбачуваним, враховуючи неврожай соняшнику в Україні у 2020 році.

Чому зросли ціни на соняшникову олію: дивіться відео

Яка ситуація з рейтингом Порошенка

Попри всі намагання підняти свою популярність, у Петра Порошенка тримається надвисокий антирейтинг і начебто стабільний рейтинг його партії. Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович відзначив, для п'ятого президента динаміка є негативною.

Що сталося з рейтингом Петра Порошенка: дивіться відео