В Україні заборонили пластикові пакети та санкційний тиск Лукашенка – відео тижня

Верховна Рада України заборонила використання пластикових пакетиків. Законопроєкт підтримали 297 депутатів. На думку експертів, самопроголошений президент Олександр Лукашенко може намагатись помститись Україні за санкційний тиск.

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Заборона пластикових пакетів

За використання пластикових пакетів штрафуватимуть від 1 700 до 3 400 гривень. А якщо порушення відбудеться повторно, тоді штраф сягатиме від 3 400 до 8 500 гривень. Закон набере чинності наступного дня після його опублікування, якщо ініціативу підпише президент.

Що передбачає законопроєкт: дивіться відео

Тиск Лукашенка на Україну

Лукашенко намагатиметься тиснути на Україну. Це може зіграти на користь нашій державі. На думку Юлії Осмоловської, це стимулюватиме українську владу шукати замінники білоруської продукції.

Як санкційний тиск Білорусі може допомогти Україні: дивіться відео

Легалізація медичного канабісу

У Верховній Раді запропонували легалізацію медичного канабісу. Відповідний законопроєкт зареєстрували 2 червня 2021 року. Згідно з ним, використовувати екстракт канабісу можна винятково в медичних цілях.

Що пропонують в законопроєкті: дивіться відео

Добудова "Північного потоку-2" – ризик для України

Якщо російський газопровід "Північний потік-2" добудують, то Україна ризикує втрачати щонайменше від 2 до 4 мільярдів доларів на рік. На думку експертів, є один шанс, що все пройде безболісно.

Що означає добудова "Північного потоку-2" для України: дивіться відео

Чи варто продавати зараз земельні паї

Експерти радять не спішити продавати свої земельні паї приблизно до 2024 року. За 3 – 5 років ціни щонайменше вдвічі зростуть, тому селяни й економіка України від цього виграють.

Фурса радить не продавати паї до 2024 року: дивіться відео