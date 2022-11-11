ЗСУ – ні до чого: російське командування знищило своїх же військових на Антонівському мосту

Тікаючи від Збройних Сил, окупанти вирішили ліквідувати усі переправи через Дніпро, зокрема Антонівський міст. Повідомляється, що внаслідок цього загарбники втратили частину особового складу.

Вранці 11 листопада стало відомо, що Антонівський міст, який сполучав правий та лівий береги Херсонщини, остаточно обвалився. Разом з переправою на дно Дніпра відправились ворожі військовослужбовці. Про це повідомляє 24 канал.

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У всьому винне російське командування

Вороже військове керівництво не стомлюється робити "подарунки" для України та особисто Збройних Сил. Про відступ з Херсона сказав сам міністр Шойгу вчора, а сьогодні – його посіпаки "дали не ті розпорядження" та передчасно знищили переправу через Дніпро.

У момент ліквідації Антонівського мосту на ньому було чимало путінських вояків. Ймовірно, російські генерали та полковники не мали правдивих розвідувальних даних або ж просто не впорались з масивами інформацію, тому й віддали відповідні накази.

До того ж ворожа держава не встигла "евакуювати" всіх загарбників перед атакою на міст. Багатьом окупантам довелось рятуватися самостійно. Фактично це чергова історія, яка руйнує міф "рускії своїх нє брасают".

ЗМІ публікують відео вибуху

Очевидно, що російська сторона усе заперечує. Ба більше, загарбники говорять, що жодного солдата не залишилось на правому березі Дніпра, а саме "перегрупування" відбулось без втрат.

Водночас російські медіа публікують ролик, на якому видно підрив Антонівської переправи.

Вибух на мості через Дніпро: дивіться відео

Деокупація Херсонщини: найголовніше

Не встигли Збройні Сили зайти в Херсон, як місцеві – святкують звільнення. Над обласним центром уже майорить наш прапор, а люди співають гімн України.

Водночас очільниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що херсонцям не варто втрачати пильність та обережність. Укріплення окупантів на лівому березі поки перебувають досить близько до тих територій, звідки вони втекли.

Варте уваги – нові загрози для України після звільнення Херсона