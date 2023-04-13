Ось така "висока російська культура": Папі Римському варто подивитися відео страти полоненого

Різноманітні світові організації, які здатні вплинути на Росію, уникають цього та не виконують свою місію. Публікація відео зі стратою українського полоненого – це останній шанс для багатьох з них визначитись з позицією та почати виконувати свою роботу.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він додав, що така організація як Червоний Хрест повністю дискредитувала себе.

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Нехай Папа обговорить відео з російським послом

Він наголосив, що відео зі стратою українського полоненого росіянами варто показати Папі Римському, який так добре ставиться до росіян.

"Передати відео через нашого посла Папі Римському, щоб показати представників "високої російської культури", яку він постійно хвалить. Папа дуже позитивно відноситься до росіян і хай, переглянувши відео, обговорить його з російським послом", – зазначив Рейтерович.

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Міжнародні організації не виконують свою роль

Політолог додав, що багато міжнародних організацій з початком війни зайняли дуже обережну позицію та не виконують ту роботу, задля якої були створенні. Зокрема Червоний Хрест, своєю бездіяльністю щодо українських полонених, дискредитував себе не лише в очах українців, а й в очах світової спільноти.

Це викликає питання в інших країн, які далекі від російсько-української війни, але вони розуміють: якщо війна буде в іншому куточку планети, то від Червоного Хреста користі не буде,

– наголосив Рейтерович.

Те саме стосується Радбезу ООН, який сьогодні очолює країна-терорист. Єдиний шлях це змінити – добитись змін у статут ООН та здобути підтримку більшості Генасамблеї.

"Якби ми не ставились до МАГАТЕ, але у них вистачило волі приїхати на Запорізьку АЕС і спробувати щось змінити. Те, що у них не вийшло, це інше питання, але вони принаймні намагались", – додав політолог.

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