Окупанти знущалися над полоненими: відомо ім'я одного з фігурантів – він нацист і воює з 2014-го

У мережі кілька днів тому поширили відео знущань над українськими військовополоненими. Аналітикам вдалось ідентифікувати одного із російських воєнних злочинців, який був на відео. Ним виявився окупант, який воює проти України з 2014 року – Кіпрі Олексій Леонідович, позивний "Барс".

Кіпрін воював в ДШРГ "Русич". Чоловік вже давно фігурує на сайті "Миротворець", є нацистом і язичником. Росіянину з офіцерського складу армії 32 роки, він родом із Санкт-Петербурга.

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Що на відео

П'ятеро російських військових змушують чотирьох українських військовополонених, яких вели зв'язаними лісом, спершу співати гімн Радянського Союзу. Невдоволені "результатом", вигукують: "Збадьоріть порося", – і б'ють двох українських військових у живіт. Через біль двоє чоловіків падають.

Відео закінчується на моменті, коли один із полонених бійців ЗСУ вже не може піднятися після побиття, після слів "він уже все" – Кіпрін посміхається і вимикає камеру. Доля та особи військовополонених на цьому відео наразі невідомі.

Відео підписали: "Кадри для тих, хто думає, що ми з ними няньчимося. Просмажку теж влаштовуємо, щоб інші боялися і не розслаблялися".

Окупант воює з 2014 року

OSINT Бджоли встановили особу російського вояки, який фігурує на відео.

"Експрес-осінт покидька, який знімав відоме всім відео з нашими полоненими. Кіпрін Олексій Леонідович 02.04.1992. ІПН 780726406586. Домашня адреса Санкт-Петербург, вул. Тамбасова буд.24 к.1 лит.1 кв.59. Нацист, язичник, воював разом із садистом Мільчаковим у складі ДШРГ "Русич", – йдеться в повідомленні.

У мережі досить багато фото Кіпріна:

"Барс" не приховує, що він нацист

Насправді ідентифікували Кіпріна досить просто. Оскільки він безпосередньо знімав відео, – його обличчя видно найкраще. Також на відео чути, що інший російський військовий кличе його "Барс".

Окупант ще 9 років тому "засвітився" на сайті "Миротворець". Росіянин має велике помітне татуювання на шиї. За даними ресурсу, Алєксєй був військовослужбовцем 6 мотострілецької роти 2 кулеметного взводу 2-го кулеметного відділу 4 окремої мотострілецької бригади так званої міліції "ЛНР".



Кіпрін уже давно фігурує на сайті "Миротворця" / Скриншот

Наразі він воює у складі штурмової групи "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Військовий злочинець веде активне життя у соцмережах і часто публікує фото, які підтверджують на його участь у бойових діях.



Купрін знущався з українських військовополонених на Харківщині / Фото з ВК терориста



Кіпрін на війні з 2014 року / Скриншот з соцмереж

Кіпрін підтвердив, що це він на відео

Журналісти редакції розслідувань Суспільного отримали від нього підтвердження, що це саме він на відео. Вони написали у вотсап Кіпріну, щоб отримати підтвердження.

Той, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: "Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали".

"Обличчя роспропаганди"

Участь Кіпріна у війні проти України підтверджують і повідомлення міністерства оборони країни-агресора. Зокрема, 5 травня відомство поширило пропаганду, у якій було зазначено: "молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ".

Також на сайті міноборони Росії є інтерв'ю з чоловіком, якого називають командиром штурмової роти з позивним "Барс". Росіянин у масці розповідав про роботу його підрозділу: "Штурмові, оборонні й інженерно-фортифікаційні обов'язки виконує наша рота". Це відео перепостив собі Кіпрін у соцемережах.

У воєнного злочинця двоє синів

Олексій Кіпрін у 2021 році одружився з Діаною Богомоловою, з якою на той момент уже мав спільну дитину. Вони разом виховують двох синів: Максима та Матвія.



Бойовик одружений / Фото з соцмереж



Кіпрін разом із синами / Фото з соцмереж

Ресурс Evocation теж підтверджує, що військовий злочинець, який знущається над українськими військовополоненими на Харківщині, це Кіпрін. Там додають, що в окупанта була пауза у "військовій кар'єрі". Той повертався до цивільного життя, намагався знайти роботу, але "судячи з усього, саме незадовільне фінансове становище і любов до військових злочинів спонукала Кіпріна знову повернутися на війну".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він офіційно приєднався до Росії. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня,

– ідеться у статті.

Рік тому Алєксєй ділився у соцмережах фотографіями своєї нагороди “георгіївський хрест” за підписом Владіміра Путіна.



Кіпрін має путінські нагороди / Скриншот з соцмереж

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