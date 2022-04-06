Українські герої звільнили Миколаївську область від російських окупантів. Втім, окупанти ще можуть здійснювати дальні обстріли міста та області.

Як розповів голова Миколаївської ОВА, ворог поширює фейки про повторний наступ на Миколаїв, щоб розвідати ситуацію або досягнути інших своїх цілей. ЗСУ вибили окупантів з області, ворог наразі відступає далі.

Читайте також У Мангуші окупанти створили ще один фільтраційний табір для маріупольців, де шукають "нацистів"

Звільнення Херсона – спокій Миколаєва

Ворог перебуває на відстані, яка дозволяє діставати миколаївців з РСЗО. Про цілковитий спокій говорити ще рано, але певні позитивні прогнози є.

Відіб'ємо окупантів за Херсон – стане спокійніше. Тоді вони не зможуть діставати нас з "Градів" та систем залпового вогню,

– сказав Кім.

Дивіться до теми – “Не зволікайте, поки не пізно”: людей закликають виїжджати з Луганщини: відео