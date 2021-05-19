Відкинули ХАМАС на роки назад, – Нетаньяху про обстріли Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що обстріли об'єктів руху ХАМАС триватимуть стільки, скільки потрібно. Мета Тель-Авіва – відновити спокій для всіх ізраїльтян.

За словами глави ізраїльського уряду, дії ЦАХАЛу відкинули палестинських бойовиків "на десяток років назад". По Сектору Газа намагаються завдавати "несподівані удари".

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Усі дипломатичні зусилля – наразі безуспішні

Наразі жодні дипломатичні зусилля припинити ескалацію конфлікту не завершились успішно. Франція у координації з Єгиптом та Йорданією подала проєкт резолюції щодо припинення конфлікту до Радбезу ООН.

18 травня ізраїльтяни ненадовго відкрили прикордонний перехід до Сектора Гази, аби пропустити гуманітарну допомогу. Проте одразу після цього перехід закрили.

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США відмовили Ізраїль від наземної операції

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Тель-Авів міг розпочати наземну операцію проти палестинців. Проте від цього Біньяміна Нетаньяху відмовила адміністрація президента США.