Не політичний акт, – прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України

Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про відкликання тимчасового повіреного Михайла Харишина. Він наголосив, що це рішення не має політичного характеру.

Як зазначив прем'єр-міністр Грузії, це рішення пов'язане із закупівлею побутової техніки.

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Рішення пояснюється закупівлею пральних машин

За словами Кобахідзе, що рішення нового очільника МЗС України Сибіги відкликати Харишина пов'язане з питанням закупівлі побутової техніки.

Він додав, що це не політичний акт.

Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо…

– сказав прем'єр-міністр Грузії, не уточнюючи деталей.

Кобахідзе також повідомив, що це пов'язано з купівлею представником конкретного посольства предметів домашнього вжитку, які він не повинен був купувати в умовах війни, на думку української влади. Йдеться про пральні машини.

Нагадаємо, що новий глава МЗС України заявив, що посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. Саме через це Сибіга ухвалив рішення щодо тимчасового повіреного України в Грузії.