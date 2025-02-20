Потрібно мати функцію, що дублює: Мусієнко оцінив можливість відключення Starlink в Україні

Волонтерка Марія Берлінська заявила, що Ілон Маск може відключити на фронті Starlink, і якщо не буде застосований план "Б" в цій ситуації, то в ЗСУ може бути багато втрат живої сили. Однак зараз офіційної позиції щодо цього немає. Сьогодні не говориться про те, що Маск дійсно збирається відключити в Україні Starlink.

Про це в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, висловивши думку, що гіпотетично все можливо, але Сили оборони України до такого перебігу подій підготуються.

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Яка ймовірність того, що Маск відключить Starlink?

Starlink, зі слів Мусієнка, відіграють дуже важливу роль, вони допомогли війську і продовжують це робити. Він пояснив, що сьогодні буде складно повною мірою замінити всю цю систему та інфраструктуру, яка підключена до Starlink.

Однак є певні рішення, які обговорюються та реалізуються з нашими європейськими партнерами, які дають ЗСУ певні можливості. Все працює за таким принципом, що потрібно мати функцію, що дублює, коли певна система дасть збій або щось буде знищено,

– розповів Мусієнко.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ вважає, що Ілон Маск буде орієнтуватися на загальну позицію президента США Дональда Трампа. З його слів, навряд чи він ухвалить одноосібні рішення, які будуть виходити за межі загальної картинки й парадигми того, що планують зробити Сполучені Штати.

Мусієнко підкреслив, що все, що стосується подальшої військової допомоги Україні, буде залежати від того, яке рішення ухвалить Трамп та його адміністрація.

Поки що в нас є тільки одна заява з цього приводу про те, що США мають намір підтримувати Україну. Чи буде це постійно? Сказати важко. Зараз є серйозні ризики, але наразі ця підтримка є. Я не думаю, що Маск піде на односторонні дії, не узгодивши їх з Трампом,

– зазначив Мусієнко.

Starlink – це не зброя і не технологія, яка використовується першочергово для ведення бойових дій, а все-таки це те, що входить в загальну інфраструктуру військової допомоги для України. Тому, за переконанням Мусієнка, Starlink якщо й буде відключений, то тільки після того, як це погодить Трамп.