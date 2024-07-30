Відключень світла може й не бути восени: які прогнози дає Кабмін

Наступні декілька місяців для України можуть пройти з мінімальними відключеннями світла. Після зменшення спеки та до настання холодів енергосистема України перебуватиме у відносному балансі.

Енергетичний прогноз на наступні три місяці дав радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

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Які прогнози дає Юрій Бойко

Радник зазначає, якщо не буде зовнішніх впливів, у балансі українці проживуть наступні три місяці. Якщо й обмеження будуть виникати в якісь дні, то матимуть незначний характер.

Ми увійшли в період, коли генеруючої електрики у системі побільшало. Температура впала. Знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі,

– заявив Бойко.

Енергетики закликають українців споживати електроенергію в денні години з 11:00 до 15:00. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему, оскільки в цей період спостерігається найбільша сонячна активність і оптимальна температура для роботи сонячних станцій.

Що відомо про ситуацію зі світлом

В Україні кілька тижнів спостерігалася аномальна спека, що привело до значного зростання споживання електроенергії, енергетики фіксували пікові показники споживання.

На цьому тлі для побутових споживачів запроваджували жорсткі обмеження електропостачання. Світла не було не лише у "чорних" зонах графіків, а й у "сірих". В середньому споживачі залишалися без світла понад 12 годин на добу.

Після похолодання обсяги відключень світла знизилися. Зокрема, вчора, 29 липня, графіки відключень діяли лише дві години – з 20:00 до 22:00.

Сьогодні, 30 липня, по всій території України відключення світла застосовувати не будуть.

Нагадаємо, в Укренерго також зазначали, що світла побільшає через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.