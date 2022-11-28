Відключення електроенергії в Україні: де не буде світла 28 листопада

Ворог завдав великої шкоди енергосистемі, тому по всій країні тривають відключення світла. Наразі вдалося трохи стабілізувати ситуацію, тому більшість знеструмлень – планові.

Попри це подекуди ввели й аварійні відключення. Де саме сьогодні не буде електроенергії, розповідає 24 канал.

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Загальна ситуація зі світлом у країні

"Укренерго" повідомило, що станом на 10:00 28 листопада застосовуються аварійні відключення по всій території України. Це відбулося через стрімке зростання дефіциту потужностей.

Основною причиною стало те, що на кількох електростанціях сталося аварійне відключення блоків. Водночас споживання електроенергії продовжує зростати через погіршення погодних умов.

В енергетичній компанії кажуть, що блоки вже працюють, тому ситуація потрохи стабілізовується. Аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігти її руйнуванню.

Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово, – наголосили в "Укренерго".

Ситуація в Києві

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, від ранку у Києві все ще діють екстрені відключення електроенергії. Відповідно, погодинні графіки тимчасово не працюють.

Чернівецька область

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк оприлюднив оновлений графік стабілізаційних відключень у регіоні. Однак наразі вони не діють.



Стабілізаційні відключення Чернівецької області / Графік АТ "Чернівціобленерго"

В "Чернівціобленерго" повідомили про запровадження раптових екстрених відключень. За їхніми словами, область поки отримує менше ніж 40% електроенергії від загальних потреб.

Крім того, світло пріоритетно постачають до критично важливої інфраструктури регіону. При такому навантаженні гарантувати дотримання будь-яких графіків неможливо, підкреслюють в компанії.

Відключення на Сумщині

У понеділок зранку в "Сумиобленерго" попередили, що додатково до планових в області запроваджують також аварійні відключення.



Стабілізаційний графік погодинних відключень / Скриншот з "Сумиобленерго"

Трохи пізніше, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький попередив місцевих мешканців, що електроенергія може зникати раніше від часу, зазначеного у графіках, а обмеження споживання тривати довше. Річ у тім, що стабілізаційні та аварійні графіки діятимуть одночасно.

Дмитро Живицький додає, що станом на 10:30 у Сумах одночасно застосовані 1 і 2 черги вимкнень. Тобто графік по місту та по області проводитимуться 2 через 2 години.

Що зі світлом на Полтавщині

Уранці на всій території Полтавщини тимчасово скасували графіки погодинних вимкнень. Натомість у регіоні зараз ввели аварійні відключення.



Що треба мати на випадок тривалих відключень світла / Інфографіка 24 каналу

Де не буде електроенергії у Харківській області

Місцеве обленерго оприлюднило графіки на період з 28 листопада до 4 грудня. Попри це, по всій країні тривають аварійні відключення.

Харківщина – не стала винятком. У регіоні діють аварійні відключення.

На Черкащині – жовті графіки

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уранці 28 листопада повідомив населення, що в області застосовують жовтий графік відключень електроенергії.

Аварійні знеструмлення проходитимуть у дві черги:

Світло на Хмельниччині

Жовтий графік відключень вводять, коли ситуація в енергосистемі регіону погіршується. Тоді відключення відбуваються так: 3 години світла немає, потім ще 3 – є.

У регіоні вдалося трохи стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Хмельницький міський голова Олександр Симчишин поділився актуальним графіком погодинних відключень.



Графіки відключень світла на Хмельниччині станом на 28 листопада / Олександр Самчишин

Ситуація з відключеннями на Одещині

На Одещині попередили про екстрені відключення електроенергії. Через це традиційні стабілізаційні графіки поки не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– запевнили у ДТЕК "Одеські електромережі".



Електроенергію можна знайти в найближчому "Пункті незламності" / Інфографіка 24 каналу

На Вінниччині діють стабілізаційні відключення

В АТ "Вінницяобленерго" 28 листопада повідомили про те, що ввели по дві черги в графіки погодинних відключень. Це передбачає, що світла одночасно не буде одразу у двох груп споживачів:

08:00-10:00 – 2 та 3 черга;

– 2 та 3 черга; 10:00-12:00 – 1 та 3 черга;

– 1 та 3 черга; 12:00-14:00 – 1 та 2 черга;

– 1 та 2 черга; 14:00-16:00 – 2 та 3 черга;

– 2 та 3 черга; 16:00-18:00 – 1 та 3 черга;

– 1 та 3 черга; 18:00-20:00 – 1 та 2 черга;

– 1 та 2 черга; 20:00-22:00 – 2 та 3 черга;

– 2 та 3 черга; 22:00-00:00 – 1 та 3 черга.

Чи буде світло на Волині

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів про ситуацію з енергопостачанням у регіоні. За його словами, станом на 9:00 ранку 28 листопада у Волинській області заживлено 30% споживачів.

Очільник ОВА пояснює, що це пов'язано із тим рівнем руйнувань, якого завдав ворог енергосистемі країни. Жителів регіону забезпечують світлом настільки, наскільки це наразі дозволяють потужності.

Для того, щоб уникнути перенавантаження ліній, в обленерго ввели почергові графіки. Пріоритетно електрикою забезпечили всі важливі об'єкти критичної інфраструктури.

На Прикарпатті додатково ввели аварійні відключення

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук близько 10 ранку написала, що через втрату потужності генерації електроенергії на Прикарпатті змушенні ввести графік аварійних відключень. Він діятиме одночасно зі стабілізаційними знеструмленнями.

Додатково до споживачів, вимкнених за Графіком погодинних вимкнень, вимкнена також підчерга 3.1 та 3.2 в режимі аварійного вимкнення до вказівки на увімкнення,

– зауважила Світлана Онищук.

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