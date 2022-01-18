Відключення Росії від SWIFT все ще "на столі" у Байдена, – ЗМІ
Джерело:твітер Жакі Генріх
США не відкидали ймовірність відключення Росії від системи платежів SWIFT. Навпаки, всі варіанти санкцій все ще на розгляді.
Щонайменше, так твердить кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі. У твітері вона послалася на інформацію від джерела у Раді нацбезпеки США.
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США досі розглядають можливість відключення Росії від SWIFT
Американське видання Fox News в особі своєї представниці у Білому домі Жакі Генріх запевняє, що Сполучені Штати Америки та їхній президент Джо Байден все ще розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.
- Мовиться про санкції, які застосують у разі нової російської агресії проти України.
- Примітно, що серед цих заходів є опція відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
NSC (Рада нацбезпеки США, United States National Security Council, – 24 канал) спростовує повідомлення, що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT,
– заявила Генріх.
Далі журналістка навела цитату високопосадовця NSC: "Усі варіанти (санкцій проти Росії, – 24 канал) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо суворого покарання Росії, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну".Важливо! Це повідомлення від Fox News пролунало на тлі іншого – від німецького видання Handelsblatt. Там запевняли, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.
Також зверніть увагу:
- У Німеччині кажуть, що Росію не потрібно відключати від SWIFT. Утім, наразі на рівні кандидата на пост голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.
- А от Кремль пригрозив розривом відносин у відповідь на інформацію про наміри США ввести санкції проти Володимира Путіна.
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Повний текст допису Жакі Генріх у твітері:
NSC спростовує повідомлення Reuters (з посиланням на німецьку газету), що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT.
NSC: "Жодного варіанту не забрали зі столу. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо важких наслідків для Росії, якщо вона нападе на Україну".