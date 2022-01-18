США не відкидали ймовірність відключення Росії від системи платежів SWIFT. Навпаки, всі варіанти санкцій все ще на розгляді.

Щонайменше, так твердить кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі. У твітері вона послалася на інформацію від джерела у Раді нацбезпеки США.

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США досі розглядають можливість відключення Росії від SWIFT

Американське видання Fox News в особі своєї представниці у Білому домі Жакі Генріх запевняє, що Сполучені Штати Америки та їхній президент Джо Байден все ще розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.

Мовиться про санкції, які застосують у разі нової російської агресії проти України.

Примітно, що серед цих заходів є опція відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

NSC (Рада нацбезпеки США, United States National Security Council, – 24 канал) спростовує повідомлення, що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT,

– заявила Генріх.

Далі журналістка навела цитату високопосадовця NSC: "Усі варіанти (санкцій проти Росії, – 24 канал) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо суворого покарання Росії, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну".

Це повідомлення від Fox News пролунало на тлі іншого – від німецького видання. Там запевняли, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

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У Німеччині кажуть, що Росію не потрібно відключати від SWIFT. Утім, наразі на рівні кандидата на пост голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.

А от Кремль пригрозив розривом відносин у відповідь на інформацію про наміри США ввести санкції проти Володимира Путіна.

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Повний текст допису Жакі Генріх у твітері:

NSC спростовує повідомлення Reuters (з посиланням на німецьку газету), що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT.

NSC: "Жодного варіанту не забрали зі столу. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо важких наслідків для Росії, якщо вона нападе на Україну".