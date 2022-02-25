Відключення Росії від SWIFT "залишається на столі" – французький міністр

Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер повідомив 25 лютого, що відключення Росії від глобальної міжбанківської системи платежів SWIFT можливе, але є крайнім заходом.

США та Євросоюз вирішили не відключати Росію від SWIFT у рамках посилення санкцій за вторгнення в Україну. Водночас повідомляється, що вони можуть повернутися до цього питання згодом.

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Відключення Росії від SWIFT "залишається на столі"

Це останній захід, SWIFT, але це один із варіантів, який залишається на столі,

– сказав ле Мер журналістам перед зустріччю в Парижі зі своїми колегами з країн єврозони.

Своєю чергою президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні, 24 лютого, заявив, що США та ЄС поки що навряд відключать Росію від SWIFT.

Водночас він зазначив, що вони можуть повернутися до цього питання.

Крім того, підтримати Україну закликав світову спільноту голова Європейської ради Шарль Мішель. Він також анонсував другу хвилю санкцій від ЄС.

Розмовляв з президентом Зеленським, оскільки Київ продовжують атакувати російські війська. Закликаю Кремль негайно припинити насильство,

– сказав голова Європейської ради.

Наразі відомо, що 27 країн Європейського союзу готуються до термінових переговорів щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зустріч запланована на 25 лютого.