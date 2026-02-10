Росія має 3 альтернативи Starlink: одна з них особливо небезпечна для України

На початку лютого російським окупантам фактично вимкнули системи Starlink на фронті. На жаль, у них є певні альтернативи, але кожен з них має свої нюанси.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що окупанти вже більш ніж два десятиліття намагаються сформувати свій супутниковий зв'язок. У них є певні результати.

Читайте також "Все потухло, дзвоніть Маску": росіяни в істериці через масове блокування Starlink

Як Росія може замінити Starlink?

За словами Лакійчука, в Росії функціонує супутниковий зв'язок від компанії "Газпром космічні системи". Фактично його використовують у військових цілях. Тамтешнє міноборони орендує супутники та використовує їх для власних цілей.

Це складно порівнювати з системою Starlink, адже "Газпром" має значно менші можливості. Якщо SpaceX зараз має в доступі понад 9500 активних супутників на орбіті, то Росія, до прикладу, зараз оперує лише 4 – 5 супутниками з серії "Ямал".

Зверніть увагу! Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія терміново перекидає на фронт власні термінали супутникового інтернету. В Росії діє низка провайдерів, які працюють на базі супутників "Ямал" та "Експрес".

Ці супутники допоможуть окупантам діяти на стратегічному та оперативному рівні. Але з тактичним вже починаються проблеми.

Російські супутники не мають такої пропускної спроможності, яка допоможе діяти на тактичному рівні. Якщо просто говорити, то ти робиш запит – а тобі приходить картинка, умовно, за 5 хвилин. Ось так гальмує. Це мало що дає в умовах швидких бойових дій,

– сказав Лакійчук.

Окупанти також намагаються створювати на деяких ділянках так звані Wi-Fi-мости, які зв'язують оптоволокном, щоб налаштувати зв'язок. Крім того, ворог намагається потрапити в "білий список" терміналів Starlink. Це – найнебезпечніший для нашої держави варіант. Але тут теж є свої нюанси.

Вони всіляко намагаються проникнути у "білий список". Була інформація, що вже пробували підкуповувати громадян України. Також намагалися обманом змусити зареєстрували термінал, переконуючи, що це потрібно зробити для українських військових. Ви маєте розуміти, що українські спецслужби легко тут все вирахують і знайдуть людину,

– наголосив Лакійчук.

Відключення Starlink на фронті