Чому відключення світла можуть не збігатися з графіками

Через російські обстріли українська ситуація в українській енергосистемі залишається непростою. У Держенергонагляді пояснили, чому деякі відключення можуть не зібгатися із графіками.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна в ефірі телемарафону розповіла, що у разі розбіжності між відключеннями світла та встановленими графіками, необхідно повідомити про це обленерго. Після цього споживача можуть не турбувати під час наступної "сірої клітинки".

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Може бути аварійна ситуація

За словами Слободяна, якщо відключення стається тоді, коли гарантовано має бути світло, то споживач обов'язково має повідомити про це своєму оператору систем розподілу. Причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

Він наголосив, що якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях.

І тоді при наступній "сірій" зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а коштом інших черг, інших груп споживачів, цю ситуацію вирівнювати,

– пояснив він.

Енергетики розраховують, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і ситуація має покращитись.