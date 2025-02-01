У кількох областях почали вводити аварійні графіки відключення світла

Росія здійснила пуски крилатих ракет вранці 1 лютого. Відомо, що у декількох областях України ввели в дію аварійні графіки відключення світла.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Наразі невідомо, коли обмеження скасують.

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Що відомо про відключення світла в Україні

Вранці 1 лютого Росія завдала ракетного удару по Україні. На цьому тлі в кількох областях було введено аварійні відключення світла.

У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення,

– йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко також підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що через атаку на енергосистему оператор системи передачі терміново запроваджує превентивні заходи обмеження енергоспоживання.

Нагадаємо, що востаннє екстрені та аварійні відключення світла вводилися 15 січня, внаслідок масованої атаки по Україні. Тоді їх запровадили у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.