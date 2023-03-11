Відключення світла 11 березня: у Києві та Житомирі діють графіки

Відключень світла в Україні все менше, однак подекуди ще є. Наприклад, у деяких районах Києва 11 березня застосували графіки.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів столиці.

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Де діють графіки

У частині Голосіївського,

Шевченківського,

Святошинського,

Солом'янського районів.

Стабілізаційні відключення діють згідно з графіками, що розміщені на сайті.

Також 11 березня світло відключають в Житомирі. На сайті обленерго оприлюднили графік.



Відключення в Житомирі / Скриншот із сайту обленерго

Відключення світла: останні новини

Наразі в Україні немає дефіциту електроенергії, тому світло переважно не виключають. Втім, не варто забувати, що ризики все ще високі через можливі ракетні атаки ворога.

Росіяни намагаються здійснювати ракетні атаки, аби виснажити енергосистему. Наприклад, 9 березня вони запустили 81 ракету. Однак система спрацювала на випередження, тобто розвантажилася для того, щоб зберегти її цілісність, нормативну частоту.

Проте екстрені відключення застосовували в Одеській, Житомирській, Харківській областях. Крім того, росіяни влучили в один із серйозних об'єктів теплозабезпечення в Києві, тому в деяких районах столиці певний час не було тепла.

Можна стверджувати, що Росія провалила свій план терору енергосистеми України, оскільки зимового блекауту вдалось уникнути.