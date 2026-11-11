Від 1 до 3 черг: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 12 листопада

У частині областей України 12 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть планові знеструмлення. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

Причиною обмежень є російські обстріли енергетики. Про це написали в "Укренерго".

В компанії повідомили, що у четвер, 12 листопада, в деяких областях Україні діятимуть стабілізаційні відключення. Для промислових підприємств у цей же період вводитимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг.

Головною причиною запровадження вимушених заходів залишаються наслідки ворожих атак на об'єкти енергетичної системи. Ремонтні бригади цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, аби якнайшвидше стабілізувати енергопостачання.

Точний розклад знеструмлень за конкретними адресами споживачам радять з'ясовувати на офіційних сайтах та сторінках місцевих операторів системи розподілу. Оскільки ситуація в об'єднаній енергосистемі динамічна, обсяги застосування обмежень можуть змінюватися впродовж доби.

Енергетики також закликають громадян ощадливо користуватися електрикою після повернення живлення. Одночасне вмикання кількох потужних приладів створює додаткове перевантаження мережі та сповільнює відновлювальні роботи.

Напередодні, 11 листопада, у регіонах також застосовували планові знеструмлення. Тоді для побутових споживачів діяли графіки погодинних вимкнень обсягом від 1,5 до 4 черг.