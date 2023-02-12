У Києві та ще 5 областях можуть застосувати аварійні відключення: за якої умови

У неділю 12 лютого в українських містах не буде погодинних відключень. Проте в Укренерго розповіли, у яких регіонах таки можуть вимикати електроенергію.

Споживання в Україні залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Наразі дефіциту потужності немає, проте ситуація ще може змінитися.

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У яких областях можуть вимикати світло

Ліміти споживання на неділю не доводились. Але якщо споживання зросте критично, можуть бути застосовані аварійні відключення.

Зокрема, це стосується Києва, а також Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей.

Звертаємо увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись,

– додали в Укренерго.

У якому стані українська енергосистема

Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня розміщені більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит,

– додали у відомстві.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.