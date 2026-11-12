Як відключатимуть світло 13 листопада

У частині областей України 13 листопада цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Причиною запровадження вимушених обмежень є наслідки російських ударів по українській енергосистемі.

Наразі ремонтні бригади цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та високовольтні мережі, щоб повернути живлення споживачам. Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла

13 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Для промисловості будуть введені графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу,

– наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, що систематичні удари по енергооб'єктах тривають. Зокрема, у ніч на 12 листопада Росія атакувала енергетику Рівненщини. Понад 160 населених пунктів були знеструмлені.

Складною також залишається ситуація й в інших областях, у тому числі в прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли.