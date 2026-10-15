Як вимикатимуть світло 16 жовтня

У частині регіонів України 16 жовтня вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки діятимуть з 06:00 до 23:59 через наслідки російських ударів.

Фахівці працюють над відновленням об'єктів енергетики після російських атак. Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла?

Для промислових підприємств та бізнесу впродовж усього визначеного часу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій побутових споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.

Головною причиною повернення до вимушених лімітів стали наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на ключові енергетичні об'єкти країни. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень, проте навантаження на систему залишається критичним.

В компанії попередили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може оперативно коригуватися. Актуальні повідомлення та детальні графіки за адресами публікують оператори систем розподілу на своїх офіційних ресурсах у кожному регіоні.

Зазначимо, видання The Telegraph писало, що від кінця серпня характер російських атак помітно змінився, адже дрони та ракети дедалі частіше атакують міста вдень, а повітряні тривоги лунають майже цілодобово. Українські посадовці називають нову тактику ворога тотальною війною задля руйнування економіки та створення хаосу.