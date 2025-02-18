Відключення світла в Україні: чи діятимуть графіки 19 лютого

Завтра, 19 лютого, в Україні будуть застосовувати графіки відключень світла. Усе через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть світло в Україні 19 грудня

В Укренерго повідомили, що 19 грудня в Україні будуть застосовувати графіки відключень світла. Однак графіки обмежень потужності діятимуть лише для промисловості та бізнесу.

Коли будуть застосовувати обмеження:

06:00 – 09:00;

15:00 – 22:00.

У компанії наголосили, що наразі не планують вводити відключення для побутових споживачів. Там також зазначили, що обмеження вводяться внаслідок пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Наразі енергетики продовжують роботу над тим, щоб повернути в роботу обладнання, яке пошкодив ворог.

Важливо! Час застосування та обсяг обмежень впродовж доби може змінитись.

Крім того, в Укренерго закликали українців до ощадливого споживання електроенергії.

До слова, під час переговорів між США та Росією у Саудівській Аравії, Вашингтон запропонував Москві ввести мораторій на атаки по енергетичних об'єктах. На що очільник МЗС країни-агресорки відповів, що його країна нібито ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України.