Відключення світла в Україні 25 листопада: графіки по областях

В Україні все ще складна ситуація з відновленням енергосистеми після ракетних обстрілів. По усій країні сьогодні застосовуватимуть відключення світла.

У низці областей вводять аварійні відключення. Детальніше про те, де не буде світла 25 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ситуація у Києві та області

У п`ятницю, 25 листопада, у Києві та Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки тимчасово не діють.

У ДТЕК уточнили, якщо на Київщині буде змога повернутися до стабілізаційних планових відключень, про це повідомлять додатково.

Станом на 8:30 ранку 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

У Львові ввели екстренні відключення

На Львівщині сьогодні застосували екстрені відключення внаслідок чергових ракетних обстрілів. У Львівобленерго зазначили, що графіки погодинних відключень не діють.

Глава ОВА Максим Козицький зазначив, що на Львівщині запроваджені усі три типи аварійних і погодинних відключень. Станом на 12:55 без електроенергії – 70%, решта 30% отримують її. Пов'язано це з тим, що область отримує необхідне живлення в обхід станції, в яку влучили російські військові.

За тимчасовими схемами енергетики не можуть одночасно подати електроенергію всім абонентам. Якщо так зробити, знеструмить всю область,

– підкреслив він.

Він попрохав мешканців не шукати винних серед своїх. За словами Козицького, усі прекрасно повинні розуміти, через кого українці сидять без світла. І мовиться про Росію.

Планові відключення у Сумах

25 листопада у Сумах та області з 8:00 будуть застосовані планові вимкнення.

в Сумах – 2 через 6 годин (-2/+6)

по області – 2 через 2 години.

У Сумській ОВА уточнили, що аварійні виключення сьогодні теж можуть бути.

На Волині наразі не складатимуть графіків

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що сьогодні в області будуть почергово вимикати світло в усіх мікрорайонах та селищах. Однак, обмеження планують вводити на кілька годин.

У зв'язку з додатковими 60 мВт ПрАТ "Волиньобленерго" почергово вмикає електроенергію усім мікрорайонам та прилеглим селам нашої громади на кілька годин,

– повідомив Ігор Поліщук.

За його словами, в цілому сьогодні область має близько 40% від необхідної потужності електроенергії.

На Прикарпатті діють орієнтовні графіки

25 листопада на Прикарпатті теж вимикатимуть світло за графіками, але вони орієнтовні. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що Прикарпаття отримало обсяг дозволеної потужності 220 мВт.

Ще один день доведеться протриматися в режимі вимкнень електроенергії без чіткого розуміння графіків, – йдеться у повідомленні.

Першочергово забезпечуватимуть живленням об'єкти критичної інфраструктури.

Решту дозволеної потужності будуть розподілені на величину трьох черг, які чергуватимуться з інтервалом у 4 години з увімкненням на одну годину.

Орієнтовно електропостачання буде увімкнено:

Для 1 черги у такі години: з 13:00 по 14:00, з 18:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00

Для 2 черги у такі години: з 11:00 до 12:00, з 15:00 по 16:00, з 20:00 до 21:00

Для 3 черги у такі години: з 12:00 до 13:00, з 17:00 до 18:00, з 22:00 до 23:00.

У Дніпрі та Одесі ввели аварійні відключення

ДТЕК Дніпровські електромережі попередили жителів області про аварійні відключення світла у регіоні. Те ж саме повідомлення опублікували й ДТЕК Одещини. Громадян закликали до єдності та розуміння. Енергетики роблять усе можливе для швидкого відновлення електроенергії.

Щоб перевірити поточну ситуацію за адресою у Дніпрі – натисніть тут.

Щоб перевірити ситуацію із відключеннями за адресою в Одесі – натисніть тут.

Графік відключення світла у Рівному

Як зазначив міський голова Віталій Коваль, у Рівному 25 листопада діятиме графік відключення електроенергії. З ним можна ознайомитися за цим посиланням. Щодо графіка по області, то його опублікують згодом, коли спрогнозують потужності, які надасть НЕК "Укренерго" для Рівненщини.



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Полтава повернулась до графіків

Начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що сьогодні, 25 листопада Полтавщина повернулась до традиційних графіків погодинних відключень світла.

Тих, які працювали протягом листопада: одна черга вимкнена, дві ввімкнені.

Регіон поділено на три черги, до якої відноситесь ви, можна перевірити за посиланням.

Перша черга:

02:00 — 04:00

08:00 — 10:00

14:00 — 16:00

20:00 — 22:00

Друга черга:

04:00 — 06:00

10:00 — 12:00

16:00 — 18:00

22:00 — 24:00

Третя черга:

00:00 — 02:00

06:00 — 08:00

12:00 — 14:00

18:00 — 20:00

В Миколаєві теж повернулись до планових відключень

В ОВА зазначили, що громадяни можуть звертатись до своєї філії обленерго, якщо світла немає уже тривалий час. Тоді бригада ремонтників виїде на перевірку. Через перепади напруги може спрацювати автоматика захисту.

Про це повідомив керівник військової адміністрації області Віталій Кім. Він зауважив, що на Миколаївщині збільшили потужність електроенергії

Світла стало більше. В області будуть ротації споживачів. Працюємо далі,

– коротко написав Віталій Кім.

У Вінницькій області зміни в графіках відключень

Голова АТ "Вінницяобленерго" Андрій Поліщук повідомив, що у межах відключень на території області вимикатимуть на 4 години. Світла не буде одночасно у 2 групах. Графік виглядає наступним чином:

12:00 – 14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах)

14:00 – 16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах)

16:00 – 18:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах)

18:00 – 20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах)

20:00 – 22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах)

22:00 – 00:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).

11:30 до 13:30 знеструмлені споживачі Турбівської ОТГ, Самгородської ОТГ, Бершадської ОТГ, Чечельницької ОТГ, Піщанської ОТГ, Тростянецької ОТГ, Літинської ОТГ, Хмільницької ОТГ, Агрономічної ОТГ. 13:30 до 15:30 будуть знеструмлюватись споживачі Гайсинської ОТГ, Дашівської ОТГ, Чернівецької ОТГ, Ямпільської ОТГ, Томашпільської ОТГ, Погребищенської ОТГ. 15:30 до 17:30 будуть знеструмлюватись споживачі Гніванської ОТГ, Сутисківської ОТГ, Козятинської ОТГ, Хмільницької ОТГ, Іллінецької ОТГ, Липовецької ОТГ. 17:30 до 19:30 будуть знеструмлюватись споживачі Гайсинської ОТГ, Теплицької ОТГ, Бершадської ОТГ, Тростянецької ОТГ, Шаргородської ОТГ, Копайгородської ОТГ, Крижопольської ОТГ. 19:30 до 21:30 будуть знеструмлюватись споживачі Турбівської ОТГ, Самгородської ОТГ, Бершадської ОТГ, Чечельницької ОТГ, Піщанської ОТГ, Тростянецької ОТГ, Літинської ОТГ, Хмільницької ОТГ, Агрономічної ОТГ. 21:30 до 23:30 будуть знеструмлюватись споживачі Гайсинської ОТГ, Дашівської ОТГ, Чернівецької ОТГ, Ямпільської ОТГ, Томашпільської ОТГ, Погребищенської ОТГ.

У Чернігівській області відключення будуть довшими

Як зазначив глава ОВА В'ячеслав Чаус, у Чернігівській області наразі не діють відключення за схемою 4 години без світла та 4 з ним. В регіоні 25 листопада застосовують варіант, який передбачає 6 годин без подачі електроенергії та 3 години – з нею.

Він нагадав мешканцям, які обривають телефони, що в країні війна, і що напередодні ворог атакував критичну інфраструктуру. Глава ОВА підкреслив, що бригади роблять усе можливе, щоб область не сиділа без світла цілодобово.

Українців закликають максимально економити

В Укренерго знову закликали українців допомогти. Систему вдалось заживити після масованих ракетних обстрілів росіян. Однак, напруги все ще мало. Енергетики працюють цілодобово, аби країна була зі світлом.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.



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