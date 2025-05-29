Через негоду і не тільки: у яких областях України сьогодні є відключення світла

В Україні 29 травня у деяких регіонах діють відключення світла. Причиною цього є аварії в енергомережах через негоду, а також ремонтні роботи.

У яких областях сталися відключення світла, скільки споживачів лишилося без електроенергії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Рівному сталось аварійне вимкнення світла

У яких областях діють відключення світла

Полтавська область

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької територіальних громад.

Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів. Фахівці уже працюють над відновленням електропостачання,

– написав посадовець.

Чернігівська область

В АТ "Чернігівобленерго" зазначили, що 229 споживачів на Менщині, 419 – на Прилуччині та 621 – на території колишнього Чернігівського району наразі перебувають без світла через погодні умови. Енергетики відновлюють електропостачання для споживачів.

Запоріжжя

У міському контакт-центрі 15-80 повідомили, що у Запоріжжі сьогодні знеструмлять понад 550 приватних і багатоповерхових будинків через планові ремонтні роботи.

Як повідомляє міський контакт-центр 15-80, відключення електроенергії торкнуться жителів 5 районів міста. У більшості випадків світла не буде близько 8 годин.

Миколаїв

В АТ "Миколаївобленерго" розповіли, що низка вулиць у місті залишиться без електропостачання. Причиною цього є планові роботи.

На деяких адресах світла не буде з 8:00 до 17:00, на деяких – з 9:00 до 18:00. Інформацію про те, де саме відключатимуть світло в Миколаєві можна дізнатися за посиланням.