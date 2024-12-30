Українці будуть зі світлом: у деяких областях скасували графіки, але є нюанс
У низці областей України у понеділок, 30 грудня, скасували графіки відключення світла. Втім, у деяких регіонах обмеження продовжують діяти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Яка ситуація зі світлом 30 грудня
В Укренерго повідомили, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих атак росіян від початку цього року. Так, необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається.
Водночас у низці областей графіки для побутових споживачів скасовуються, а для промисловості обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00. Разом з тим, в Укренерго наголосили, що в години пікового споживання можливе застосування відключень світла і для побутових споживачів.
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Наразі графіки продовжують діяти у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Так, на Кіровоградщині обмеження будуть діяти для:
- Черга 1.1: 14:00 – 16:00
- Черга 4.2: 12:00 – 14:00
- Черга 6.2: 16:00 – 17:00
На Полтавщині вимикатимуть світло з 12:00 по 17:00. Одночасно вимикатимуть 0,5 черги.
Графіки на Полтавщині / Полтаваобленерго
На Дніпропетровщині обмеження стосуватимуться:
- 2.1 підчерги – з 12:00 до 14:30:
- 4.2 підчерги – з 14:30 до 17:00.