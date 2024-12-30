Українці будуть зі світлом: у деяких областях скасували графіки, але є нюанс

У низці областей України у понеділок, 30 грудня, скасували графіки відключення світла. Втім, у деяких регіонах обмеження продовжують діяти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Яка ситуація зі світлом 30 грудня

В Укренерго повідомили, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих атак росіян від початку цього року. Так, необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається.

Водночас у низці областей графіки для побутових споживачів скасовуються, а для промисловості обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00. Разом з тим, в Укренерго наголосили, що в години пікового споживання можливе застосування відключень світла і для побутових споживачів.

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Наразі графіки продовжують діяти у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Так, на Кіровоградщині обмеження будуть діяти для:

Черга 1.1: 14:00 – 16:00

Черга 4.2: 12:00 – 14:00

Черга 6.2: 16:00 – 17:00

На Полтавщині вимикатимуть світло з 12:00 по 17:00. Одночасно вимикатимуть 0,5 черги.



Графіки на Полтавщині / Полтаваобленерго

На Дніпропетровщині обмеження стосуватимуться: