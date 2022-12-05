Аварійні відключення світла запровадять по всій Україні, – Укренерго

Після чергової масованої ракетної атаки ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Укренерго змушені вдатись до аварійних відключень світла.

Підсумки 8 хвилі масованих атак засвідчили блискучу роботу ППО, адже понад 60 ракет з 70 збили Повітряні Сили. Однак прильотів все ж було не уникнути, і через них є проблеми в енергосистемі.

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"Енергосистема зберегла цілісність"

Близько 19:00 українські енергетики констатували, що ворогу не вдалось повністю знищити об'єкти критичної інфраструктури та занурити міста нашої держави у повну темряву. Проте кожному громадянину все одно слід готуватися до позапланових відключень.

Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах Одеської та інших областей,

– написали у пресслужбі організації.

Диспетчери та інженери "Укренерго" не покладаючи рук працюють над заживленням постраждалих регіонів. Відбувається це за резервними схемами, і там, де це можливо, вже підключають споживачів до електроенергії.

Збільшення дефіциту електроенергії

Як повідомляє Укренерго, через наслідки атаки частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність.

У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень,

– зазначили у пресслужбі.

Водночас там запевнили, що першочергово електроенергію будуть подавати на такі об'єкти критичної інфраструктури:

лікарні;

водоканали;

котельні.

У такі важкі часи важливо дбати про своїх рідних та допомагати тим, хто цього потребує. На цьому енергетики особливо наголосили у своєму зверненні та закликали берегти своє життя.

Нагадаємо, після закінчення повітряної тривоги та масованої атаки на ситуацію відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він ще раз підкреслив те, що українська протиповітряна оборона продемонструвала свою ефективність та запевнив громадян у тому, що скоро пошкоджену енергоінфраструктуру відновлять спеціалісти.