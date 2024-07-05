З 11:00 до 15:00 в Україні зменшать обсяги відключень світла

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Через це по всій Україні застосовують графіки відключення світла.

У п'ятницю, 5 липня, з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень. Водночас в інші години доби – 3 черги.

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У чому причина

Україна 11:00 до 15:00 аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби,

– мовиться в повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Загалом, споживання кожної області розділено на 6 черг.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Тим часом Росія не припиняє атакувати нашу енергосистему. У Чернігівській області вночі 4 липня фіксували безпілотники. Один з них влучив в один з об'єктів регіону. Тоді без електропостачання залишились 5 963 споживачів.