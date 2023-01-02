Агресор прорахувався: енергетик назвав дві причини, чому повний блекаут в Україні неможливий
Росія продовжує ракетний терор та хоче залишити українців без світла, обстрілюючи енергооб’єкти. Ворог викинув на це мільйони доларів, але прорахувався – Україна досі зі світлом та теплом.
Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. На його думку, повний блекаут в Україні неможливий.
До теми У декількох областях України до кінця доби світло не вимикатимуть: де саме
Експерт пояснив, що, по-перше – українська енергосистема синхронізована з європейською, тож повного дефіциту електроенергії в мережі не буде.
По-друге, зараз проводиться масштабна робота щодо підвищення гнучкості енергомережі і фактично "розбудови" додаткової паралельної енергосистеми. Звісно, це буде аварійна система заживлення, але головне, що вона є,
– заявив Білявський.
За його словами, якщо одна ракета обходиться Росії у 16 мільйонів доларів, а їх по об'єктах енергетики було запущено понад 560, то виходить, що агресор витратив понад 10 мільярдів доларів, щоб в українців не було світла та тепла.
"Але результат – ворог прорахувався, адже Україна зі світлом і теплом. Так буде і надалі", – заспокоїв Білявський.
Білявський розповів про відключення світла у святкові дні та стан енергосистеми:
Енергосистема України зазнала 25 атак: головне
- Ворог знову намагався залишити українців без світла. В Укренерго розповіли, що в ніч на 2 січня росіяни знову атакували один з енергооб'єктів дронами. На жаль, є пошкодження енергетичної інфраструктури.
- Загалом станом на 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята, так і будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.
- Загалом українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.
- Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності. Водночас в Укренерго й надалі закликають українців заощадливо споживати електроенергію.