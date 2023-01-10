Дефіцит потужності зріс через погоду: в багатьох областях – аварійні відключення
Джерело:Укренерго
Через низьку температуру та сильний вітер станом на 10:00 10 січня в Укренерго зафіксували значне підвищення використання світла. Крім того, споживання електроенергії зросло також з боку бізнесу та промисловості.
Як наслідок, збільшився дефіцит потужностей, зокрема й у нічні години. Що відомо про аварійні відключення в областях – розповідає 24 Канал.
До теми Відключення світла в Україні 10 січня: графіки та перелік міст
У багатьох регіонах ввели аварійні відключення світла
Укренерго розподілило денні та нічні ліміти споживання для всіх областей. Однак, на жаль, у багатьох областях ці ліміти вже перевищені, тому довелося застосувати аварійні відключення.Зверніть увагу! Аварійні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми. Споживачів просять з розумінням ставитися до вимушених знеструмлень.
Крім того, у деяких областях поривчастий вітер пошкодив мережі розподілу операторів. На місцях вже працюють ремонтники.
У прифронтових регіонах на Сході та Півдні країни ситуація зі світлом складна. Ворог завдає значних пошкоджень місцевим електромережам.
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед них і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії,
– додали енергетики.
Читайте також У певних регіонах шквальні вітри та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 січня
В уряді попереджали про можливі аварійні відключення через негоду
- 6 січня на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль порадив українцям бути готовими до аварійних відключень. За його словами, через похолодання та постійні російські обстріли енергосистема країни відчуває дефіцит.
- Прем'єр додав, що у теплу погоду на святкові дні споживання електроенергії знизилось. Однак вже 5 січня, коли стало прохолодніше, воно знову зросло.
- Унаслідок цього, у багатьох регіонах запровадили графіки планових відключень. Денис Шмигаль зауважив, що в Україні очікується суттєве похолодання, тому дефіцит потужностей збільшиться й можливо доведеться вводити аварійні відключення.