У Чернігівській області вводять графіки відключень світла. Без світла залишилися 307 тисяч абонентів, ситуація критична.

Графіки почали діяти з 20:00 1 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Дивіться також "Шахеди" тепер можуть бити по рухомих об'єктах: атаковано поїзд на Чернігівщині

На Чернігівщині вводять графіки відключень світла

У Чернігівській області з 20:00 1 жовтня починають діяти 4 черги відключень світла.

Графік складений 3 години через 6, тобто 3 години світло буде, 6 – не буде. Також у графіку є час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.



Графік відключення світла у Чернігівській області / Фото "Чернігівобленерго"



Графік відключення світла у Чернігівській області / Фото АТ "Чернігівобленерго"

Зверніть увагу! Дізнатися особистий графік відключень можна на сайті Чернігівобленерго, у Viber-боті та Telegram-боті. На сайті ж можна дізнатися свою групу відключень за адресою.

Причиною такої ситуації став масований обстріл. Були уражені важливі енергетичні об'єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Потужностей енергосистеми наразі недостатньо, щоб заживити усіх споживачів. "Чернігівобленерго" описує ситуацію як "мегакритичну".

У Чернігівській ОВА повідомили, що провели засідання обласної ТЕБ та НС щодо ліквідації наслідків обстрілів. У області переходять до плану дій, який був узгоджений на випадок такої ситуації.

Лікарні, об'єкти ЖКХ та заклади соціальної сфери переходять на генератори. Запас палива є. По Чернігову запускають додаткові автобуси. Міський електротранспорт відновить роботу завтра, додав голова МВА Брижинський.

Оператори мобільного зв'язку діють відповідно до алгоритмів на такі випадки.

Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де відсутня електрика. Там, де не вдасться відновити водопостачання, організують підвіз питної води.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський розповів про ситуацію у місті. Об’єкти КП "Чернігівводоканал" частково працюють від автономних джерел живлення. Всі каналізаційні насосні станції запущені, відкачування стоків відбувається у штатному режимі. Тиск в системі подачі води задовільний, окремі насосні станції також працюють від альтернативних джерел.

Альтернативними джерелами енергії забезпечені усі лікарні.

До кінця тижня школи Чернігова переходять на дистанційне навчання. Дитячі садки завтра, 2 жовтня, не працюватимуть, але лише з метою підлаштування під графіки відключень світла. Пізніше буде надана додаткова інформація.

Вуличне освітлення й надалі не працюватиме. Системи оповіщення продовжать роботу.

У Чернігові також розгорнуть пункти незламості.

Що відомо про удар по підстанції у Славутичі?