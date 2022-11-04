Це реанімація: в Укренерго пояснили, чому світло інколи вимикають не за графіком

На сьогодні по всій Україні запроваджують різні типи відключень електроенергії. В Укренерго пояснили, чому так відбувається.

Так, на сьогодні місцеві обленерго повідомляють про застосування аварійних відключень. А в Укренерго заявляють про застосування графіків погодинних відключень.

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Чому в Україні застосовують різні типи відключень світла

Як з’ясувалось, погодинні та аварійні відключення світла – це заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного. Фахівці Укренерго наполегливо працюють над тим, щоб зробити вимкнення електрики хоч трохи менш дискомфортними для українців.

Тому ми намагаємось заздалегідь повідомляти про рішення щодо введення графіки погодинних відключень в окремих областях. Вони діють до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить у себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії,

– зазначили у відомстві.

Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, диспетчер приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень на території області.

Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість аварійних продовжують діяти погодинні відключення світла. Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками у вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

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В Укренерго нагадали, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у той час, поки проводяться оперативні ремонтні роботи, залучаються резервні схеми живлення. Але вони не завжди витримують те навантаження, яке несла в мирний час енергосистема. Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень.

"Можна сказати, що графіки погодинних відключень – це засіб для консервативного лікування системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень – це вимушене повернення пацієнта в реанімацію. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо вас про розуміння та підтримку", – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

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