Де можна зарядити телефон у Києві, коли немає світла
У середу, 23 листопада, Росія вкотре завдала масштабного ракетного удару по території Україні. На щастя, енергетики вже відновили електропостачання в усіх областях.
Але розслаблятися не варто. Що робити під час наступних ракетних ударів, коли вимкнеться світло та зникне зв'язок – читайте у матеріалі 24 каналу.
До теми В Україні вже повернули світло у всі області після масованого удару Росії
По Україні працюють Пункти Незламності
В разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності.
Вони функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.
У Пунктах Незламності передбачається: наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.
У Києві Пункти Незламності розташовані за адресами:
- метро Нивки, проспект Перемоги, 69/1;
- Виноградар, вулиця Світлицького, 37;
- метро Оболонь, вулиця Героїв полку "Азов", 6;
- метро Лук'янівка, вулиця Молдавська 3-А, поруч з Центральним госпіталем МВС України;
- Солом'янська площа, вулиця Василя Липківського, 33;
- метро Голосіївська/Деміївська, проспект Голосіївський, 56;
- вулиця Рибальська, 14/16;
- Троєщина, бульвар Перова, 27;
- Лісовий масив, вулиця кубанської України, 4а;
- метро Харківська, вулиця Олександра Кошиця, 3В.
Де розташовані Пункти Незламності у Київській області, дивіться за посиланням.Важливо. Пункти Незламності у прифронтових містах (Херсонська, Запорізька, Донецька та Харківська області) на інформаційній мапі не вказані з міркувань безпеки. Інформацію про них ви можете дізнатись в органах місцевого самоврядування, а також в обласних, місцевих та військових адміністраціях.
Варте уваги – що не так з графіками відключення світла: дивіться відео