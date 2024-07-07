Чому на вихідних менше вимикали світло за графіками: у ДТЕК пояснили

В Україні на вихідних 6 та 7 липня у споживачів менше відключали світло за графіками. Це пов'язано з тим, що у ці дні серед українців впало споживання електроенергії.

Про це в етері телемаратону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він зазначив, що також у вихідні дні посилилася потужність сонячних електростанцій, передає 24 Канал.

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Чому на вихідних зменшили обмеження у відключеннях світла

Сахарук зазначив, що як 6, так і 7 липня вдалося забезпечити дещо комфортнішу ситуацію з відключеннями світла в Україні не тільки через те, що впало споживання, а й тому, що сонячна електроенергія дає це зробити.

День сонячний, тому сонячні станції працюють на повну потужність. Це дає можливість не вимикати світло,

– сказав виконавчий директор ДТЕК.

Раніше в Укренерго заявляли, що 7 липня по всій країні послабили стабілізаційні відключення і світло не вимикали спочатку до 16 години, а згодом продовжили це послаблення навіть до 17. Водночас після цієї години в країні знову почали діяти графіки стабілізаційних відключень.

Окрім того, в Укренерго повідомили, що 8 липня графіки відключень по всій Україні діятимуть впродовж цілої доби. Водночас з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. А в решту часу – три черги.