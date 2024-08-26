Зникло світло в прямому ефірі: телемарафон тимчасово перервався через масовану атаку

Ворог масовано атакував нашу державу, цілячись насамперед по енергетиці. У різних регіонах України запровадили екстренні відключення світла.

Зокрема, проблеми з енергетикою – у Києві. Просто-таки під час ефіру національного телемарафону в студії ведучої зникло світло, – інформує 24 Канал.

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Відключення світла в ефірі телемарафону

Близько 08:37 (26 серпня), коли ведуча зачитувала новину про заяву українського президента щодо дипломатичного вирішення війни, зникло світло. Екран поглинула темінь.

Через декілька секунд запустили рекламний ролик. Уже о 08:42 трансляцію зі студії телемарафону було відновлено.

Відео, на якому видно відключення світла в прямому ефірі, вмить розлетівся мережею. Його поширили телеграм-канали та ЗМІ.

В ефірі національного телемарафону зникло світло: дивіться відео

Як видно на кадрах трансляції телемарафону, ведучим довелось вести прямий ефір з укриття з огляду на повітряну тривогу та масовану атаку з боку ворога.

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У ДТЕК інформували, що Укренерго вводить екстренні відключення світла. Водночас там додавали, що енергетики без упину працюють, аби повернути струм в оселі українців.

Голова Офісу Президента також коментував масовану атаку по Україні. За словами Андрія Єрмака, бажання окупантів знищити нашу енергосистему коштуватиме їм ціною інфраструктури.