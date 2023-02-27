Майже всі українці будуть зі світлом: де вимикатимуть електрику 27 лютого

Після низки масованих ударів по енергомережі по всій країні ввели планові відключення світла. Однак енергосистема оговтується і відновлює свою безперебійну роботу.

Яка ситуація з електроенергією сьогодні, 27 лютого, читайте на 24 Каналі.

До теми Споживання зменшилося, – в Укренерго розповіли, чи є дефіцит електроенергії

Світло на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині

На 27 лютого Укренерго не надало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Чи буде світло на Полтавщині

27 лютого у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Укренерго не довело ліміти споживання електричної потужності.

На Харківщині діють нові графіки

Графік погодинних відключень світла з 27 лютого до 5 березня. У новому графіку 12 черг відключень, по три години у кожній.

Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі

Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області. У випадку, якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлено додатково.

Прикарпаття буде з електроенергією

На 27 лютого у регіоні ліміти не передбачаються. А отже не буде і вимкнень світла.

Чи діють графіки на Волині

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нещодавно Герман Галущенко розповів, що за результатами замірів електроспоживання в регіонах, які провели для визначення змін споживання електроенергії через переміщення людей і підприємств, вдалося встановити, що ситуація стала набагато кращою.

"Я дуже сподіваюся, що ліміти для областей нам найближчим часом не знадобляться взагалі з точки зору споживання", – зазначив Галущенко.