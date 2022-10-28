У Харкові ввели графік погодинного відключення електроенергії: де і коли не буде світла

Через пошкодження критичної інфраструктури необхідно проводити стабілізаційні роботи електромереж. Саме для зменшення навантаження на мережу у містах вводять віялові відключення, і Харків не виключення.

Однак щоб жителі міста не гадали, коли знову наступить темрява, Харківобленерго опублікувало чіткий графік відключень. Він повинен хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів Харкова, та дозволити їм ефективніше планувати свій день.

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Місто поділили частини

У цьому графіку Харків поділили на 12 черг відключення світла. А щоб люди тривалий час не сиділи у темряві, визначили максимальну тривалість відсутності світла. Так, обмеження електропостачання триватиме до 3 годин.

Електроенергію вимикатимуть у такому порядку:

1 черга з 07:00 до 10:00

2 черга з 08:00 до 11:00

3 черга з 09:00 до 12:00

4 черга з 10:00 до 13:00

5 черга з 11:00 до 14:00

6 черга з 12:00 до 15:00

7 черга з 13:00 до 16:00

8 черга з 14:00 до 17:00

9 черга з 15:00 до 18:00

10 черга з 16:00 до 19:00

11 черга з 17:00 до 20:00

12 черга з 18:00 до 21:00

Як довго діятиме графік відключення світла

Передбачається, що відключення світла за цим графіком почнуться з 31 жовтня, а триватимуть вони тиждень, до 6 листопада. Інформацію про продовження дії такого графіку харків'янам потрібно буде відслідковувати на офіційних каналах чи на сайті АТ "Харківобленерго".

З понеділка будуть введені графіки погодинних відключень по Харкову та області. 12 черг – по три години. Графік буде опублікований на сайті "Харківобленерго". Цей графік на тиждень, наступного тижня, скоріше за все, буде змінюватися. Буде якась ротація, щоб ті, хто відключався в ранкові часи, буде в денні часи, ті, хто ввечері – буде вдень. Ротація буде відбуватися між цими чергами по відключенню,

– розповів начальник управління інформаційної політики"Харківобленерго" Володимир Скічко.

З детальним та актуальним графіком відключення світла "Харківобленерго" можна ознайомитися за посиланням.

Світло у Харкові: останні новини

Вимкнення світла у місті відбуваються не перший день. Зокрема й сьогодні, 28 жовтня, в Харківській області частково обмежено електропостачання семи громад. Світло відключили, щоб не допустити перевантаження у мережі.

Раніше через падіння напруги у місті тимчасово перестав працювати електротранспорт, зокрема й метро.

Міська влада розуміє небезпеки, які загрожують Харкову через Росію зимою. Тому у Харкові облаштовують пункти обігріву. У деяких із них можна буде навіть переночувати.

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