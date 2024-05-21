Відключення світла у Києві 21 травня: як діятимуть графіки знеструмлень

В Київській міській військовій адміністрації попередили про відключення світла у Києві 21 травня. За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня, протягом всього дня застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що це необхідний захід для уникнення дефіциту в енергосистемі. Він також закликав до заощадливого використання електроенергії.

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Графіки знеструмлень будуть діяти увесь день

За вказівкою Укренерго у Києві діятимуть графіки знеструмлень з 00:00 до 24:00. Попко наголошує, що обмеження споживання електроенергії є необхідним для підтримання стабільної роботи енергосистеми.

Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми,

– наголосив начальник КМВА.

Зауважимо, що графіки знеструмлень застосовуються з метою уникнення перевантаження мережі та забезпечення безперебійного енергопостачання у майбутньому.

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