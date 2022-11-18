У Києві запроваджують екстрені вимкнення світла

В Україні, зокрема й у столиці, вимушені вдаватися до екстренних відключень світла. Усе – через критичні пошкодження енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів.

При цьому графіки стабілізаційних відключень наразі діяти не будуть. Про це заявили у ДТЕК Київські електромережі.

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Чому запроваджують екстрені вимкнення світла

Екстренні відключення світла у Києві впроваджують уже не вперше. Це необхідно зробити з двох причин:

щоб збалансувати енергосистему,

щоб уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію,

– закликали в компанії.

Такі вимкнення впроваджують 18 листопада за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Як діятиме сповіщення про повітряну тривогу

В КМДА наголосили, що під час відключення світла, без живлення, електросирени не працюють. А тому необхідно подбати про інше джерело сповіщення. Ним може бути інтернет або радіо.

Так, у владі рекомендують використовувати:

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На жаль, через постійні обстріли енергосистеми українцям потрібно готуватись до можливих більш тривалих відключень електроенергії. Мовиться про ймовірність того, що світла може не бути й по декілька днів.

Окрім електроенергії, в українців може пропасти також й опалення. Через таку загрозу мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих виїхати з міста на зиму. Адже у таких умовах зимувати в багатоповерхівках буде складно.

Зауважимо, що ворог намагається впливати на українців самими різноманітними способами, зокрема й через паніку. Так, нещодавно у сумнівних телеграм-каналах почала поширюватися інформація від буцімто "Укренерго" про повне чи часткове знеструмлення країни. Однак в самій компанії таких заяв не робили.

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