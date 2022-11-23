Частину Києва можуть евакуювати за найгіршого сценарію, – Кличко попередив про "найважчу зиму"

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це українці майже всіх областей тимчасово живуть без світла чи тепла. Зокрема, така ситуація і в Києві.

Кличко попередив про "найважчу зиму"

Мер столиці Віталій Кличко попередив, що Київ чекає найважча зима з часів Другої Світової війни. Він закликав містян готуватися до "найгіршого сценарію" відключення електроенергії під час низьких температур.

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Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоб до цього дійшло,

– підкреслив Кличко.

Він вважає, що Путіну все одно не вийде досягти свого – змусити українців боятися та бігти, адже українці "стануть тільки злішими, рішучими".

Після цих слів Кличко закликав Німеччину надати Україні гуманітарну допомогу: генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони.

Чи буде повний блекаут

В Укренерго наголосили, що спрогнозувати ймовірність повного блекауту неможливо. Все залежить від того, якими будуть нові масовані ракетні атаки, як спрацює ППО, куди влучать, який стан енергосистеми буде перед цим.

Однак енергетики мусять готуватись до різних сценаріїв, тому такий теж не виключають. Додають, що це не кінець світу. Блекаут означає повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається відновлення її роботи.

В Офісі Президента попередили, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко сподівається, що повного блекауту взагалі не буде. Однак період, який може тривати кілька днів, слід перечекати.

по всій Україні вже розгорнуто близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" –це новий проєкт підтримки людей на тлі відключень енергії. Ці пункти, яких заплановано створити ще більше, працюватимуть безплатно та цілодобово, пропонуючи "всі базові послуги" –електрику, мобільний зв'язок та інтернет, обігрів, воду, аптечку.

Варте уваги – Чи реальний блекаут в Україні: дивіться відео