11 січня, 12:36
У Києві буде складна ситуація зі світлом у найближчі дні, – Кличко

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Києві після обстрілу 9 січня відновили водопостачання для всіх споживачів, а опалення – для 5 тисяч багатоповерхівок.
  • Ситуація з енергопостачанням залишається складною, зокрема, на лівому березі, у Печерському та Голосіївському районах застосовані аварійні відключення світла.

Після масованого обстрілу 9 січня Київ залишався без світла, тепла та води. Віталій Кличко розповів, яка ситуація у місті зараз.

За словами мера, водопостачання повернули усім споживачам. Водночас опалення відновили для 5 тисячі багатоповерхівок. Ще тисяча будинків залишається без світла, передає 24 Канал із посиланням на мера.

Що зі світлом у Києві?

А ось ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання.

Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме,
 – наголосив Кличко.

Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Нагадаємо, що Київ частково повернувся до планових відключень світла. Водночас на лівому березі, у Печерському та Голосіївському районах застосовані аварійні відключення світла. 

До слова, у ДТЕК визнають, що нинішня ситуація зі світлом є найважчою за цю зиму. 

Які останні удари Росія завдала по енергетиці України?

  • Уночі 11 січня Росія атакувала Житомирську область дронами. Пошкоджена критична інфраструктура. У Коростенському районі запровадили аварійні відключеня світла.
  • У Дніпропетровській області сталися аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі, але світло вже поступово повертається.
  • Блекаут був і на Запоріжжі. Станом на ранок 11 січня електростачання в області відновлено.