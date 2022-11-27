Де у Києві можна попрацювати під час блекауту: мапа коворкінгів з генераторами й Starlink

Окупанти цинічно нищать енергосистему країни, аби залишити українців без світла та тепла. У мережі з'явилася інфографіка коворкінгів столиці, в які можна піти при відключенні світла.

Варто бути готовим до блекауту і знати, де є світло та інтернет навіть, коли довкола суцільна темрява. Як знайти таке робоче місце киянам, дізнаєтеся далі.

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Працюють навіть у блекаут: куди піти, коли немає світла

Мета ворога – посіяти паніку, стрес і депресивні настрої у суспільстві. Окупанти намагаються деморалізувати та виснажити українців.

Для цього вони позбавляють можливості нормально працювати та комунікувати. Однак, щоб нахабні плани ворога не збулися, кожен має підготуватися до різних сценаріїв.

На випадок блекауту, кияни зможуть працювати у коворкінгах, де є генератори та Starlink. Нижче залишимо інфографіку, яка показує, де їх знайти. Завбачливо радимо зберегти це зображення на свій пристрій.

Де можна знайти світло та інтернет під час блекауту / Інфографіка від UA War Infographics

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Де ще українці можуть знайти електроенергію у випадку повного знеструмлення

"Пункти незламності" відкриває держава у всіх областях країни. Це місця, де кожен зможе зігрітися та підзарядити свої електроприлади, коли немає світла.

Знайти найближчий такий пункт можна на сайті, використавши для пошуку інтерактивну карту. Крім цього, на мапі наявна інформація про найближчі АЗС, аптеки й магазини, які працюватимуть на генераторах.

Наразі по Україні функціонує близько 2 тисяч "Пунктів незламності", однак їх стає все більше. Запишіть найближчі до вас адреси, щоб у разі відсутності зв'язку, ви знали, де вони розташовані.

Що є в "Пунктах незламності" / Інфографіка 24 каналу

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