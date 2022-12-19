Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом у Києві

Дефіцит електроенергії у столиці значний, тому звичні графіки вимкнення світла не діють. Жителів Києва попередили, що невідомо, коли вдасться повернутись до планових стабілізаційних відключень.

У ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували столицю нашої держави дронами-камікадзе, через що ситуація в енергосистемі зараз вкрай важка. Генеральний директор компанії YASNO зазначив, що всі три групи відключать від струму водночас.

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Скільки може не бути світла в Києві

За словами Коваленка, електроенергії немає в оселях киян у значній частині правого берега міста і подекуди – в області. Однак загалом – страждають усі райони. Окрім того, він відповів на питання, як довго триватимуть відключення.

Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла – це, на жаль, реальність на сьогодні. Як швидко повернемося до стабілізаційних – передбачити важко,

– написав він у Фейсбуку.

Окрім того, керівник центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону сказав, що найближчих декілька днів ситуація з графіками буде дуже складною. Потрібно і морально, і фізично готуватись до аварійних вимкнень.

Він зауважив, що взимку через морози люди використовують більше електроенергії, через що є її дефіцит. А також, звісно, погіршують становище енергосистеми атаки росіян на критичну інфраструктуру.

На усунення пошкоджень потрібно щонайменше декілька днів. Навіть щоб просто мінімізувати вплив цих пошкоджень,

– сказав експерт.

Який дефіцит електроенергії у столиці

Енергетики насамперед намагаються заживити критичну інфраструктуру – тобто лікарні, водоканали, метро. Станом на вечір 19 грудня світло є всього у 20% населення.

Під час відкриття ялинки у Києві мер міста Віталій Кличко поспілкувався з журналістами та відповів на питання про те, який дефіцит енергетичних потужностей у столиці.

Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50 відсотків,

– зазначив Кличко.

До цієї теми варто сказати, що рано чи пізно, але українським фахівцям вдасться заживити енергетичну систему, а Збройним Силам ліквідувати окупантів, які невтомно руйнують наші підстанції та мережі. А поки уся країна фактично на генераторах та намагається виживати в умовах часткових блекаутів.