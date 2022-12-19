Майже повністю відключають усі 3 групи водночас: яка зараз ситуація зі світлом у Києві
Джерело:Сергій Коваленко
Дефіцит електроенергії у столиці значний, тому звичні графіки вимкнення світла не діють. Жителів Києва попередили, що невідомо, коли вдасться повернутись до планових стабілізаційних відключень.
У ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували столицю нашої держави дронами-камікадзе, через що ситуація в енергосистемі зараз вкрай важка. Генеральний директор компанії YASNO зазначив, що всі три групи відключать від струму водночас.
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Скільки може не бути світла в Києві
За словами Коваленка, електроенергії немає в оселях киян у значній частині правого берега міста і подекуди – в області. Однак загалом – страждають усі райони. Окрім того, він відповів на питання, як довго триватимуть відключення.
Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла – це, на жаль, реальність на сьогодні. Як швидко повернемося до стабілізаційних – передбачити важко,
– написав він у Фейсбуку.
Окрім того, керівник центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону сказав, що найближчих декілька днів ситуація з графіками буде дуже складною. Потрібно і морально, і фізично готуватись до аварійних вимкнень.
Він зауважив, що взимку через морози люди використовують більше електроенергії, через що є її дефіцит. А також, звісно, погіршують становище енергосистеми атаки росіян на критичну інфраструктуру.
На усунення пошкоджень потрібно щонайменше декілька днів. Навіть щоб просто мінімізувати вплив цих пошкоджень,
– сказав експерт.
Який дефіцит електроенергії у столиці
Під час відкриття ялинки у Києві мер міста Віталій Кличко поспілкувався з журналістами та відповів на питання про те, який дефіцит енергетичних потужностей у столиці.
Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50 відсотків,
– зазначив Кличко.
До цієї теми варто сказати, що рано чи пізно, але українським фахівцям вдасться заживити енергетичну систему, а Збройним Силам ліквідувати окупантів, які невтомно руйнують наші підстанції та мережі. А поки уся країна фактично на генераторах та намагається виживати в умовах часткових блекаутів.