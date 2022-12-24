Відключення світла в Києві: ситуація критична, однак, є певні успіхи
Джерело:Сергій Коваленко
Внаслідок російських обстрілів в українській столиці досі критична ситуація зі електропостачанням. Втім, енергетикам вдалося досягнути певного успіху у відновленні світла.
Навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тож тепер всі райони Києва нарешті перебувають в орієнтовно однакових умовах постачання електроенергії. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
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Енергетики перерозподіли навантаження
Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста,
підкреслив генеральний директор YASNO.
Також допомагає тепла погода та традиційне зниження споживання електроенергії на вихідні. Втім, ситуація з електропостачанням в столиці досі залишається критичною.
Ми просимо вас відразу після того, як світло з'явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим. Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках,
– наголосили у ДТЕК "Київські електромережі".
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Відключення світла в столиці: останні новини
- Про планові відключення світла в Києві наразі навіть не мовиться. Ситуація залишається складною. Водночас всі райони міста отримують воду та опалення в штатному режимі.
- 23 грудня мер Києва повідомив, що в місті не курсуватимуть трамваї та тролейбуси. На заміну вийдуть додаткові автобуси. Усе через значний дефіцит електроенергії.
- Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що головною проблемою у Києві є не генерація, а саме доставка живлення споживачам. Тож більшість киян не можуть отримати світло у домівках через зруйновані окупантами мережі та вузли.
- Загалом у столиці зруйновані 60% трансформаторів.