Відключення світла в Києві: ситуація критична, однак, є певні успіхи

Внаслідок російських обстрілів в українській столиці досі критична ситуація зі електропостачанням. Втім, енергетикам вдалося досягнути певного успіху у відновленні світла.

Навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тож тепер всі райони Києва нарешті перебувають в орієнтовно однакових умовах постачання електроенергії. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Енергетики перерозподіли навантаження

Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста,

підкреслив генеральний директор YASNO.

Також допомагає тепла погода та традиційне зниження споживання електроенергії на вихідні. Втім, ситуація з електропостачанням в столиці досі залишається критичною.

Ми просимо вас відразу після того, як світло з'явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим. Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках,

– наголосили у ДТЕК "Київські електромережі".

якщо у вас відсутнє електропостачання, зверніться у ДТЕК. У Компанії запевняють, що енергетики зробялть усе можливе, аби повернути світло у вашу оселю.

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