У Yasno пояснили, чому в Києві відключення світла довші, аніж по Україні
Джерело:Сергій Коваленко
У Києві суттєвий дефіцит електроенергії. Відключення світла тривають довше, аніж в інших регіонах України. Зокрема, відбуваються й у світло-сірій зоні.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому у Києві світло відключають трохи більше, аніж по решті регіонів.
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Чому в Києві відключення світла довші
Посадовець зазначив, що ситуація з генерацією без змін. З урахуванням ремонтів блоків і останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тож обмеження будуть. І якщо не вкладатимемося в графіки, Укренерго вводитиме екстрені обмеження.
У Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це пов'язано, зокрема, з великою кількістю критичної інфраструктури,
– зазначив Коваленко.
Пояснив, що від максимально можливого об'єму споживання віднімається об'єм критичної. І вже залишок розподіляється між всіма споживачами.
Також гендиректор Yasno висловив сподівання, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом.
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У яких областях діють аварійні відключення
- Ввечері 5 червня в Укренерго заявили, що через перевищення лімітів споживання з 20:40 змушені застосувати аварійні відключення у 12 областях.
- Зокрема, Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій і Кіровоградській.
- "Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", – наголосили в Укренерго.