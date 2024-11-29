Скільки ще триватимуть відключення світла: прогноз експерта з енергетики

Росіяни знову вдарили по енергосистемі України 28 листопада. Відключати світло стали значно більше. І є питання, що буде далі.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що енергетики працюють буквально 24/7, аби відновити нормальну роботу енергосистеми.

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Чи реально зменшити кількість відключень

Як наголосив Рябцев, енергетики висловлюють стриманий оптимізм, що відновлення роботи певних об'єктів можливе. Але для цього потрібен час. Саме тому зараз в Україні застосовують 3-4 черги відключень, що означає відсутність світла на 10-12 годин на добу.

Ці вимкнення триватимуть щонайменше до кінця тижня. Наступного тижня, сподіваюся, ситуація буде трохи легшою. Енергетики працюють 24/7 там, де їх вже допустили до відновлення системи,

– зауважив Рябцев.

На деяких об'єктах неможливо одразу розпочати ремонт через загрозу від уламків ракет та суббоєприпасів, які можуть здетонувати. Спершу територію мають очистити від цих елементів.

Прогнозувати, що буде далі – досить складно. Очевидно, що окупанти і надалі битимуть по українській енергетиці. Тому дуже важливо займатися захистом самих об'єктів. Тут є свої питання.

Чим більше таких ударів буде – тим складніше енергетикам буде відновлювати систему. Є підозра, що далеко не всі заходи щодо захисту об'єктів були виконані у повному обсязі,

– підкреслив Рябцев.