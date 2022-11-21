Скільки ще в Україні вимикатимуть світло: прогноз енергетиків не тішить

Через руйнацію Росією критичної інфраструктури України ледь не щодня в у кожному місті вимикають світло. Енергетики ж намагаються завершити відновлення до ще більших холодів.

Однак через масовість пошкоджень та постійні обстріли припускають, що жити у режимі відключень найімовірніше доведеться до кінця березня. Про це розповів СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

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Варто готуватися до гіршого

Сергій Коваленко повідомив, що завдяки роботі енергетиків відключень світла по Україні стало менше. Однак попри це вони триватимуть ще довго.

Я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня,

– повідомив він.

Варіантів того, як далі розвиватиметься ситуація, є декілька. Однак варто надіятися на краще, та готуватися до гіршого. Тому Сергій Коваленко порекомендував:

запастися теплим одягом та ковдрами,

продумати варіанти, які допоможуть перечекати довге відключення світла.

"Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді. Я впевнений, що ми впораємося!" – написав він.

Можливі сценарії розвитку подій

Також представник YASNO назвав декілька можливих сценаріїв того, як надалі будуть розвиватися події. Їх є три: негативний, базовий та позитивний.

Так, негативний розвиток подій передбачає подальші ракетні обстріли Росії критичної інфраструктури, які призведуть до ще більших пошкоджень. Якщо мережа буде сильно пошкоджена, то в Україні впроваджуватимуть не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені. Під час них "світла може не бути дуже тривалий час".

Базовий сценарій передбачає відсутність нових ракетних обстрілів критичної інфраструктури. Тоді за теперішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні.

Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими,

– сказав Сергій Коваленко.

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Позитивний же сценарій передбачає не лише відсутність нових ракетних обстрілів критичної інфраструктури, а й те, що Україні вдасться повернутися до попереднього рівня генерації. За таких умов у держави буде вдосталь електроенергії для того, щоб відмовитися від відключень взагалі.

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